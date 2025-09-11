38歳新戦力に懐疑的な記者へ…バーディー節炸裂「おまえの中ではそうなんだろう。証明してやる、年齢はただの数字ということを」
レスター・シティを退団した元イングランド代表FWジェイミー・バーディー(38)は今月2日、セリエAに昇格したクレモネーゼへの加入を発表。10日には記者会見が行われた。英『ザ・サン』が伝えている。
23歳まで工場勤務だった叩き上げで、岡崎慎司らとともに2015-16シーズンにはプレミアリーグ初制覇を果たした“ミラクル・レスター”の一員でもあるバーディ―。38歳でイングランドを発ち、今シーズンから新天地をイタリアと決めた。
加入したクレモネーゼは3シーズンぶりにセリエA復帰。バーディーは1シーズンの契約で、一定の条件を満たせば延長オプションも付与される形で、初のセリエAに臨むことになった。
開幕2連勝で好スタートを切った3位クレモネーゼにとっても大事なシーズンだ。会見に出席した記者は「イタリアという地では、あなたのような40歳間近の選手に対して懐疑的な見方をする」とベテランの新戦力に疑いの目を向け、「われわれの中には、モチベーションはどこから湧く? 体力は充分なのか?と聞きたい人もいるんだ」と婉曲な聞き方で皮肉を語った。
すると、バーディー節が炸裂する。イングランド下部リーグ時代には悪質なラフプレーと戦い、ピッチ外では暴力沙汰も起こしてきた“元悪童”は「(聞きたい人もいるではなく)、あなたがその一人なんだろう」とピシャリ。語気を強めて反論する。
「あなたの言うことは間違いだということを証明しなければいけない。いいか、よく聞け。私にとって年齢はただの数字だ」
「足がいつもどおりに動いて、今と同じように元気でいられる限り続けるつもりだといつも言っている」
「衰える気配なんてまったくない。このクラブのために全力を尽くす」
