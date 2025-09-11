１３日に開幕する陸上の世界選手権東京大会で、男子４００メートルリレーの日本は３大会ぶりの表彰台に挑む。

１００メートルの参加標準記録（１０秒００）を５人がクリアして個々の走力で充実ぶりを示す一方、高校生・大学生が計４人と経験の浅い選手も多く、バトンパスの精度で強みを発揮できるかが鍵となる。

今年８月に８年ぶりの９秒台となる９秒９９をマークした桐生祥秀（日本生命）が大黒柱。チームの主将に指名されると、９月初旬の合宿では選手全員が互いの特徴を共有し合うよう呼びかけた。伝統のバトン技術の継承にも中心的な役割を果たしており、「バトンパスがきちんとできれば過去最高のメンバー」と力を込める。

桐生は３走、２００メートル代表の鵜沢飛羽（とわ）（ＪＡＬ）がアンカーで起用される見通し。故障明けのサニブラウン・ハキーム（東レ）の状態は気がかりだが、いずれも１０秒００をマークした柳田大輝（東洋大）、守祐陽（もりゆうひ）（大東大）も控える。

１走の経験が豊富な選手を欠いており、５月の世界リレー大会で１走を務めた大上直起（青森県庁）、１６歳にしてＵ１８（１８歳未満）世界最高となる１０秒００を記録した清水空跳（そらと）（石川・星稜高）にも注目が集まる。

目標は「３７秒３台」に設定した。ここ１０年の五輪、世界選手権での３位チームの最速は１９年ドーハ大会で日本が銅メダルを獲得した際の３７秒４３。このアジア記録を上回れば、メダルは見えてくる。信岡沙希重コーチは「バトンパスが三つそろった時、メダルの色が変わってくる」と話している。