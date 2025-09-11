¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª·ç¤¯µß±ç¿Ø¤¬½ªÈ×¤ËÎÏ¿Ô¤ÀËÇÔ¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö²¿¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Ò¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤¬£±£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤Ï£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¾¡Î¨¤â£µ³ä¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÄêÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ºê¤Ï½é²ó¤Ë¥ê¡¼¥°ÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤Î¾®±à¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç²¬ËÜ¡¢Ãæ»³¤ÎÅ¬»þÂÇ¤«¤é¤¹¤°¤µ¤ÞµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£µ®½Å¤Ê±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»³ºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¡½£±¤Î£³²ó¤Ë¤Ï°ì»à¤«¤é£³Ï¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢£´ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ø¤ÎË½Åê¤Î´Ö¤Ë»°Áö¤¬À¸´Ô¤·¤ÆºÆ¤Ó»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï£¶²ó£²¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£¸²ó¤Þ¤ÇÃæÀî¡½ÅÄÃæ±Í¡½Á¥Ç÷¤ÈÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¡¦ÀÐÀî¤¬ÃæÂ¼¾©¤ËÄËº¨¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·ÂçÀª¤ò¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤·¤¿°¤Éôµð¿Í¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÎÏ¿Ô¤¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê£¹²ó¤Ë¡Ë¥é¥¤¥Ç¥ë¡Ê¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ë¤â¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤À¤±¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Ò¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤Î¤Û¤«¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤ÏµÈÀî¡¢´Ý¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃßÀÑÈèÏ«¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÀ°¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£