SHANK主催＜BLAZE UP NAGASAKI＞、最終出演者発表に10-FEET、Dragon Ash、HEY-SMITH、SiM、SUPER BEAVERなど8組
SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞が12月6日および7日、長崎・出島メッセ長崎にて開催される。このたび最終出演アーティストが発表となった。
発表となったのは8組。12月6日に04 Limited Sazabys、10-FEET、Dragon Ash、SIX LOUNGE。12月7日にHEY-SMITH、Hump Back、SiM、SUPER BEAVERが出演する。
チケットのオフィシャル3次先行受付は、9月11日21:30から10月5日23:59まで。
■＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞
12月6日(土) 長崎・出島メッセ長崎
12月7日(日) 長崎・出島メッセ長崎
open9:00 / start11:00 / 20:00終演予定
【12月6日(土)出演】
SHANK、04 Limited Sazabys、10-FEET、Age Factory、Dragon Ash、ROTTENGRAFFTY、SIX LOUNGE、The BONEZ、ハルカミライ
【12月7日(日)出演】
SHANK、ENTH、HEY-SMITH、Hump Back、My Hair is Bad、ORANGE RANGE、SHADOWS、SiM、SUPER BEAVER
【オフィシャル3次先行(抽選)】
受付期間：9月11日(木)21:30から10月5日(日)23:59
受付URL：http://eplus.jp/blazeupnagasaki/
■ミニアルバム『BRAND NEW OLD SHIT』
2025年9月3日(水)リリース
【CD】公式通販＆ライブ会場限定
【CD+Tシャツ】公式通販限定
【配信】Apple Music, Spotify, YouTube Music, etc.
予約受付：http://baitfish-workshop.net/
※CD+Tシャツの予約受付は7月31日(木)23:59まで
▼収録曲
01 Cheap Rad Wine
02 T.M.I.
03 Drag me down
04 Grind Gray
05 EL BIMBO
06 Plastic Bed
