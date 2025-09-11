「ピアス開けてない」人へ！【3COINS】大人こそ着けたい♡「おしゃれイヤカフ」

ピアス穴は開けていないけれど、耳にスマートに着けられるアクセサリーを試したい！ そんな大人女性には【3COINS（スリーコインズ）】のイヤカフをリコメンド。ピアス穴はなくとも挟むだけで装着でき、イヤリングとはまた違ったひと癖のあるアクセントをプラスしてくれるのが魅力です。3COINSなら\330（税込）でデザインも豊富に展開されているので、ぜひ気分転換に手に取ってみて。

上品なアクセントになるツートンカラーのリング

【3COINS】「ツートーンイヤカフ」\330（税込）

ゴールドとシルバーという2色のツートンデザインが耳元に上品なひと癖を加えてくれそうな商品。耳を囲むようなリング型のモチーフが、シンプルながらチラリと見えたときに存在感を発揮しそうです。サイズは約縦1 × 横1.2cm。髪型の邪魔をしづらく、ほかのヘアアクセサリーやイヤリングとの組み合わせも楽しめそうです。

アンティーク調のメタリックなイヤカフがセットに

【3COINS】「メタルイヤカフ2個セット」\330（税込）

こちらの商品は、デザインが異なる2種のイヤカフがセットになっているのがポイント。やわらかな雰囲気に仕上げられています。太さが異なる2つのイヤカフは、重ね着けするのはもちろん単体で使用するのもGOOD。シルバーのほか、ブラック・ゴールドの3色展開です。

単品で耳元に映えるパール調モチーフとのコンビ

【3COINS】「パールまみれメタルイヤカフ」\330（税込）

2連のようになったゴールドカラーのイヤカフに、パール調のモチーフを巻き付けたようなデザインが印象的。淡くきらめくパール調の素材ならではの品のある雰囲気のおかげで、一点投入でエレガントなムードを演出してくれそうです。重ね付けせずとも耳元に映えるデザインは、オケージョンコーデのまとめ髪にもマッチしそうです。

プラスワンでドレッシーなムードを高める三日月型

【3COINS】「ビジューミカヅキイヤカフ」\330（税込）

こちらのイヤカフは、耳の縁を飾るように着けられる三日月型のモチーフが特徴。パール調のモチーフと輝くビジューをあしらった華やかなデザインが、ドレッシーな雰囲気を高めてくれそう。お呼ばれコーデに合わせるだけでなく、カジュアルなスタイリングに女性らしさをプラスする役目としてもおすすめです。

writer：かんだちほ