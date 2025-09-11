◆パ・リーグ ロッテ９―１ソフトバンク（１１日・ＺＯＺＯマリン）

ソフトバンクは３連敗を喫し、日本ハムに２ゲーム差に迫られた。ミスも目立ち、思わぬ大敗となったが、試合後の小久保裕紀監督は「ワンサイドでしたね」と笑い、すでに気持ちを切り替えていた。

先発の大関は２回５安打４失点（自責２）で今季最短ＫＯ。初回に西川の先制ソロの後、さらに連打で一、二塁。佐藤の二ゴロが併殺コースだったが、野村の一塁送球がそれ、ピンチが続いた。２回も先頭の茶谷の遊ゴロを野村が悪送球。そこから３点を失い、守備にも足を引っ張られた。

以下は試合後の小久保監督の主な一問一答

―ワンサイドゲームに

「ワンサイドでしたね」

―大関は２回で交代

「ちょっと守備のミスもあったから。初回は連打を浴びてゲッツーと思ったら、残って。２回も最初があれではね。もちろんそれでも抑えないといけないけど、なかなか難しい。残り試合を考えて、あの展開でズルズル投げさせるよりも、スパッと切って、残りに向けて調整させた方がいい」

―このカードは１試合

「うん。コーチ陣とも話したけど、あしたも試合があったらズルズルいきそうだけど、試合がないのをプラスに捉えて。（野村）勇も今年はこういう（レギュラー級の）出方してきて。雨が降って、ボールが滑るのは誰でも分かること。その中で、どうアウトにするか。滑りました、では終わらせられないですよね。いい経験にして、生かしてほしい」

―牧原が自打球

「膝に当たっていた。痛みには強いので明日ないのをプラスに捉えて、あさって頭からいけるように治療をしてもらいたい」