最初は嫌がってたのに！ YouTubeチャンネル「Bobbie ＆ Fos」では、飼い主さんになでられ、気持ちよさそうに眠る猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「幸せな猫ちゃん」「なんてかわいい子！」の声が続出しました。

こちょこちょとくすぐると…

注目を集めたのは「Happy paws activated」という動画。椅子の上で猫がぐっすりと寝入っている様子から始まります。上部にはテーブルの裏面と思われる板が見えるので、どうやらダイニングテーブルと椅子の間の狭いスペースで寝てしまったようですね。

ぐっすり眠る様子にいたずら心が湧いたのか、飼い主さんの指が猫の耳に伸びて、こちょこちょとくすぐりました。すると「くすぐったいニャ〜」とでも言うように、猫の手が耳に伸び、嫌がる素振りを見せます。

しかし、なでられるうちに気持ちよくなってしまった様子。頭をなでると、ご満悦といった表情で両前足を開いたり閉じたり。ゴロゴロと鳴る喉の音も聞こえますね。

最後には、まるでなでる飼い主さんの指を追うようにギュッと閉じられる手が、「気持ちいいニャン〜」「もっとなでてニャン」と催促しているようにも見えました。

飼い主さんと猫の仲むつまじい様子に、コメント欄では「空中をこねるのがかわいくて大好き」「まるで笑っているみたいだね」「幸せそうな猫」「ここが天国だ！！」といった称賛の声が多く上がっていました。幸せそうに眠る猫の“とろけ顔”が気になったら、ぜひ動画をチェックしてみてくださいね。