¡ÚONE¡Û¥Á¥ã¥È¥êCEO¡ÖÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¡Ä¡×¡¡½é»²Àï¤Î°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤Ë´üÂÔ¡ª¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤Ï¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤È¤Ê¤ë11·î16Æü¡ÖONE173¡×¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥È¥ê¡¦¥·¥Ã¥È¥è¡¼¥È¥óCEO¤¬²ñ¸«¸å¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢ONE¤ÈÅÅ·â·ÀÌó¤·¤¿¸µK¡½1¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡ÊMFL¡¡team¡¡CLUB¡¡es¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï°ÂÊÝ¤ÎÅÅ·â»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°ÂÊÝ¤ÏONE¤Ë»²Àï¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÌÜÅª¤ÏÌîÛµÀµÌÀ¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£¤À¤«¤éÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ò1¿Í¡¢1¿ÍÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ONE½éÀï¤Ï½éÂåK¡½1¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Þ¥é¥Ã¥È¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¡Ê¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¥Á¥ã¥È¥êCEO¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÀï¤¤Êý¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°ÂÊÝ¤òÉ¾²Á¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤«¤é¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò°ÂÊÝ¤¬ÅÝ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡¼Ô¤¬¼¡¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦¼Ô¤Ø¤ÎºÇÍÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡°ÂÊÝ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£²ó¤ÏÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·°ÂÊÝ¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¡Á¤ó¡ÄÇ¼ÆÀ¡Ä¤¦¡Á¤ó¡Ä¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤Àº£¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ô¤¢¤ÎÃË¤Î»²Àï¤Ï¡Ä¡ÕÁ°²ó¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Î»²Àï¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÆüËÜÂç²ñ¤Ç¼êÄÍ¤Ã¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤ÆONE¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Ï¤ß¼èºà¤ÇÀÄÌÚ¤Î»²Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Á¥ã¥È¥êCEO¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ï¿¿Ìé¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£