¡¡¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à£±£°¡Ý£´¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬£²Ï¢¾¡¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¡¢ÇÔ¤ì¤¿¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£²¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ¬¤ËÄ¾·â¤·¤¿È¬ÌÚÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬Æþ±¡¡£²£Èø£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¹çÎ®¤·¤¿°ìÀï¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤¬£±£°ÆÀÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Î»î¹çÄ¾¸å¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÆþ±¡Ãæ¤ÎÈ¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¿²¤é¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹ç¤Îµå¾ì¤«¤é¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢£é£Ð£á£ä¤À¤±¡¢¡Ø¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£±ÇÁü¤È¤«¤â¸«¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©ÅÏ¤¹¤À¤±ÅÏ¤·¤Æ¡¢¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¤È¤«¡£¹ø¤Î¥Ä¥Ü¤È¤«¡£¿²´ÖÃå¤È¤«¡×¤È¡¢£±£°Æü¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇ¾¤ò»î¤·¤Æ¡¢¡Ê¤ï¤¶¤È¡Ë¡ØÃ¯¤À¤Ã¤±¡©º´Æ£·¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®ÅÄ·¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ê¡©¡Ù¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø²£Èø¡©¡Ù¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£°Õ¼±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²£Èø¥³¡¼¥Á¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¬ÌÚ¥³¡¼¥ÁÉÔºß¤Î°ìÀï¤ÇÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈºÆ¤Ó£²º¹¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿¡£¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â»î¹çÃæ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£·ë²Ì¼¡Âè¤ÇËÍ¤ÎºîÀï¤âÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î·ÑÅê¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥×¥íÌîµå¤À¤È»×¤¦¡£º£¤Ï³Ú¤·¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤à¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£