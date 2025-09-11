親友の言葉で目が覚めた「ただの迷惑な客」友人関係を清算【ママリ】

この物語は、美容師として働く和泉 スゥ(@izumi_suu)さんの体験です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『友達価格でやってよ！』14話をごらんください。

安い料金で美容師のプロ技術を要求する「友達」に悩んでいたスゥさん。親友マリコさんの言葉を受け、技術への対価について考えます。親友からの言葉を受け、モヤモヤが晴れていきました。

©izumi_suu

©izumi_suu

©izumi_suu

©izumi_suu

©izumi_suu

スゥさんの技術に敬意を示し、正規の料金を払ってくれた親友。これ以降、無料での施術を要求してきた「友達」との関係を断つことができました。



客観的な意見を聞いて初めて、自分がぞんざいな扱いを受けていると理解できたのですね。モヤモヤしている時こそ、人に話してみると解決の糸口が見つかるかもしれません。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）