◇パ・リーグ 日本ハム１０―４オリックス（2025年9月11日 エスコンＦ）

日本ハムは16安打10得点と打線が爆発。首位ソフトバンクに2ゲーム差に迫った。

この日は1番起用した野村佑希から初回5連打。一挙6得点で主導権を握った。

以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。

――打線が爆発した。

「今日大事だったんですよ。ソフトバンクさんに勝って、前回はオリックスさんに3連敗してたんで。今日の打線組むのは結構時間かかりましたね。ちょっと野村くんでいってみようと、1番。あの1、2番のヒットはモーレ（レイエスの愛称）のヒットに繋がったんでよかったと思って。したら、奈良間君まで打っちゃったし。よう打ってくれましたよ」

――野村を1番に起用した要因は？

「よくやってたじゃないですか。あんまり調子が良くないバッターに対して何も考えずに、ちょっと初球からどんどん行ってほしいっていう意味で。なんか打ってくれるんじゃないかな、3本ぐらい打ってくれるんじゃないかなっていう思いで。本人にも3本は今日打とうやっていう話はした」

――初回に打線に火を付けた。

「で、やっぱ先頭バッターが初回にああいうヒットを打ってくれると乗るんでね。先頭バッターは三振してほしくないなっていうところはあるんで、よく打ってくれましたよ。あとは走塁ね。やっぱあれ、今川くんは帰ってこないといけない。モーレのヒットで。ああいう1点は大事に取っておかないといけないですね」