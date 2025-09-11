俳優山賢人（31）が11日、都内で、女優土屋太鳳（30）とダブル主演を務めるNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3（9月25日から独占配信、佐藤信介監督）グローバルファンイベントに出席した。

アリス（山）やウサギ（土屋）らがある日突然“今際（いまわ）の国”に放り込まれ命がけの“げぇむ”に参加させられる、Netflixの大人気ドラマ。20年に配信のシーズン1は世界70カ国で、22年のシーズン2は90カ国でトップ10入りを果たすなど、世界的ヒットを記録した。シーズン3では、突然今際の国へ自ら旅立ったウサギを取り戻すため、アリスが再び今際の国へ飛び込み、命がけの“げぇむ”に挑む。

配信まであと2週間となり、「シーズン1をやっていた時は3まで行くと思っていなかったので光栄。世界中の人が楽しんでもらえる作品を日本で作って発信できるのはうれしいです」と喜んだ。続けて、Netflixの日本でのサービス開始から10周年となり、「Netflix JAPAN10周年おめでとう」と祝福した。

アクション等の演出は「1と2でやっていないことだらけ。濁流での撮影はすごい方法で撮影していました」とド派手はなアクションを予告。「新しいメンバーとも今まで一緒に頑張ってきた方とも力を込めて作ったので、1、2を超えるようなシーズン3になりました。配信まで楽しみにしていただけたらうれしいです」と語った。

土屋、賀来賢人（36）磯村勇斗（33）毎熊克哉（38）三吉彩花（29）吉柳咲良（21）玉城ティナ（27）らも出席した。