美脚効果も狙える神アイテム♡ 普段のコーデをぐんと格上げする「とんがり×ヒール」まとめ
この秋、一気にコーデを格上げしてくれるアイテムを知りたい！そこで今回は、コーデに足すだけで、たちまちイイ女感があふれる「とんがり×ヒール」アイテムをたっぷりご紹介します。いつものコーデにあわせるだけでちょっぴりオトナ化♡ 美脚効果も狙えるアイテムをお見逃しなく。
足元はとんがり×ヒールで女みを
美脚もお約束な神アイテム♡
コーデに足すだけで、たちまちイイ女感があふれる。それこそが、とんがり×ヒールの魅力。
デイリーでも、おめかししたい特別な日でも使える、使い勝手のよさもありがたい♡
Cordinate ヒールあわせでコーデを格上げ
〈右・琉のコーデ〉レディ度が格段に高まるきゃしゃヒール
スカートにロングブーツがオトナ化ポイント。暗めなトーンで統一して秋っぽさ全開なお上品コーデの完成。
〈左・紅葉のコーデ〉とんがり靴でデニムもNOTカジュアルに
子どもっぽく見えがちなリボンデニムもとんがり靴をあわせれば、洗練された適度な甘さにシフト。上品さを加速してくれる、ベルトのゴールドバックルもポイント。
Item 【RANDA】ブラウンリボンミュール
足元が一気に華やぐビッグリボン。取り入れるだけでレディな装いが叶う一足。
Item 【RANDA】グレードッキングショートブーツ
クラシカルな印象のニットドッキングブーツ。きらめくビジューで上品レディな足元に。
Item 【RANDA】黒チュールミュール
履くだけでコーディネートをぱっと華やかにしてくれるエアリーな一足。おめかししたい日にぴったり。
Item 【DIANA】白ウエスタンブーツ
甘コーデとも相性抜群なキレイめウエスタン。ボリュームのあるヒールのシルエットが足元のすっきり見えが叶う。
Item 【artemis by DIANA】チェック柄リボンショートブーツ
秋気分が高まるチェック柄。フロントのリボンが可愛くなり過ぎず、大人っぽい印象を与えてくれる。
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来
北里琉