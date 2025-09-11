美脚効果も狙える神アイテム♡ 普段のコーデをぐんと格上げする「とんがり×ヒール」まとめ

この秋、一気にコーデを格上げしてくれるアイテムを知りたい！そこで今回は、コーデに足すだけで、たちまちイイ女感があふれる「とんがり×ヒール」アイテムをたっぷりご紹介します。いつものコーデにあわせるだけでちょっぴりオトナ化♡ 美脚効果も狙えるアイテムをお見逃しなく。

足元はとんがり×ヒールで女みを

美脚もお約束な神アイテム♡

コーデに足すだけで、たちまちイイ女感があふれる。それこそが、とんがり×ヒールの魅力。

デイリーでも、おめかししたい特別な日でも使える、使い勝手のよさもありがたい♡

Cordinate ヒールあわせでコーデを格上げ

〈右・琉のコーデ〉レディ度が格段に高まるきゃしゃヒール

スカートにロングブーツがオトナ化ポイント。暗めなトーンで統一して秋っぽさ全開なお上品コーデの完成。

〈左・紅葉のコーデ〉とんがり靴でデニムもNOTカジュアルに

子どもっぽく見えがちなリボンデニムもとんがり靴をあわせれば、洗練された適度な甘さにシフト。上品さを加速してくれる、ベルトのゴールドバックルもポイント。

〈右・琉〉ブラウンロングブーツ 42,350円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）ネイビーリボンブラウス 5,940円／OLIVE des OLIVE チェック柄スカート 21,000円／CRANK、バッグ 8,520円／mucu and ebony（ともにHANA KOREA）リング 660円／ラティス バングル 24,150円／アビステ〈左・紅葉〉白パンプス 17,050円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）フリルブラウス 9,350円、リボンデニムパンツ 13,200円／ともにmerry jenny

Item 【RANDA】ブラウンリボンミュール

足元が一気に華やぐビッグリボン。取り入れるだけでレディな装いが叶う一足。

ブラウンリボンミュール 8,910円／RANDA

Item 【RANDA】グレードッキングショートブーツ

クラシカルな印象のニットドッキングブーツ。きらめくビジューで上品レディな足元に。

グレードッキングショートブーツ 14,960円／RANDA

Item 【RANDA】黒チュールミュール

履くだけでコーディネートをぱっと華やかにしてくれるエアリーな一足。おめかししたい日にぴったり。

黒チュールミュール 9,900円／RANDA

Item 【DIANA】白ウエスタンブーツ

甘コーデとも相性抜群なキレイめウエスタン。ボリュームのあるヒールのシルエットが足元のすっきり見えが叶う。

白ウエスタンブーツ 30,800円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Item 【artemis by DIANA】チェック柄リボンショートブーツ

秋気分が高まるチェック柄。フロントのリボンが可愛くなり過ぎず、大人っぽい印象を与えてくれる。

チェック柄リボンショートブーツ 16,500円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来

北里琉