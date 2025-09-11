1.5リッターエンジン搭載で「370馬力超え」！ 斬新「“4WD”スポーツカー」に反響多数！ 「存在感がある」軽量ボディに「最高傑作だ」の声も！ メーカー初「画期的ドア」が目を惹くBMW「i8」に注目！

環境に優しい「“4WD”スポーツカー」に反響集まる！

自動車の世界には、その時代を象徴するようなモデルが存在します。

デザインや技術、そしてブランドの姿勢を具現化し、登場から年月が経った後でも強烈な印象を残すクルマたちです。

BMWが送り出した「i8」もまさにそのひとつであり、スーパーカーのようなスタイリングと環境性能を両立した稀有なスポーツカーとして、今もなおネット上では多くの反響が集まっています。

小排気量でハイパワーを発揮する4WDスポーツカーとは？

i8の歴史は2009年のフランクフルトモーターショーにまでさかのぼります。

当時「BMW Vision Efficient Dynamics」として披露されたコンセプトカーは、サステナブルなモビリティの未来を提示する存在として注目を浴びました。

その後2011年に「i8 Concept」へと進化し、2013年には量産型がついに登場。

同年には日本でも注文受付が始まり、新ブランド「BMW i」を象徴するフラッグシップのひとつとして位置づけられました。

当初はクーペのみの展開でしたが、2018年には電動開閉式のソフトトップを備えた「i8ロードスター」が追加され、選択肢が広がります。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1940mm×全高1300mmで、ホイールベースは2800mm。

シャープなウェッジシェイプのシルエットは空力性能にも優れ、空気抵抗係数は0.26という数値を達成しています。

リアには独特なU字型テールランプを採用し、一目でi8と分かる個性的なリアビューを演出しました。

標準で装着されるタイヤはフロント195／50R20、リア215／45R20と大径ながら幅は控えめで、スポーツカーでありながら燃費性能を意識した設定となっていました。

車体構造にはアルミニウムやCFRP（炭素繊維強化プラスチック）が積極的に用いられ、車両重量は約1500kgに抑えられています。

CFRPはスチールより約50％、アルミより約30％軽量でありながら高剛性を誇る素材で、環境性能と走行性能の両立に大きく寄与しました。

インテリアは2＋2のシートレイアウトを採用し、最大4人が乗車可能。

シートポジションは低めに設定され、スポーツカーらしいドライビング体験を演出しました。

また、BMWとして初採用となる跳ね上げ式のバタフライドアは大きな話題を呼び、未来的なデザインと高揚感をドライバーに与える装備として支持されました。

搭載されるパワートレインは、最高出力231PS・最大トルク320Nmを発生する1.5リッター直列3気筒ツインターボエンジンに、電気モーターとリチウムイオン電池を組み合わせたプラグインハイブリッドシステム。

2018年の改良でモーターの最高出力は143PSまで引き上げられ、システム全体の出力は374PS、最大トルク570Nmにまで強化されました。

モーターのみでのEV走行も可能で、最高速度120km／h、航続距離最大35kmを実現。

駆動方式は前輪をモーター、後輪をエンジンが担当するハイブリッド4WDで、トランスミッションには6速ATを組み合わせています。

このようにi8は、スーパーカーさながらのスタイリングに環境性能を融合させた、唯一無二の存在でした。

新車時の価格はおおむね2000万円前後と高額でしたが、2025年現在の中古市場では700万円台後半から1100万円前後で取引されています。

登場から年月が経った今もなお、ネット上ではi8に対する熱い声が多く寄せられています。

ある人は「街中で走っていると今でも振り返ってしまうほど存在感がある」と語り、別の人は「スーパーカーなのに環境性能を意識した設計がすごい」と評価しています。

また「中古価格が手の届きそうな水準まで下がってきたので本気で検討中」という声もあれば、「BMWのデザインの中でも最高傑作のひとつだと思う」と絶賛する意見も見られます。

さらに「バタフライドアを初めて見たときの衝撃はいまだに忘れられない」と振り返る人や、「今のEVスーパーカーの先駆けだった」とその先進性を評価する声もありました。

そして「i8のような遊び心のあるクルマをまたBMWに作ってほしい」という期待を込めたコメントも寄せられています。