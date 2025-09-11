◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本６―２米国＝延長８回タイブレーク＝（１１日・沖縄セルラースタジアム那覇）

大歓声が高校侍たちを包んだ。１―１で延長８回タイブレークに突入し、無死満塁、岡部飛雄馬遊撃手（敦賀気比）が放った中越えの３点適時二塁打が決勝点となった。「我慢して、選手たちが本当に良いプレーをしてくれた」と小倉全由監督＝前・日大三監督＝は満足げだった。

指揮官は「岡部の打球は本当にすばらしかったんですけどね。その前の坂本の粘りがあって良い攻撃ができた」と１２球粘って、四球を選んで満塁にした坂本慎太郎右翼手（関東第一）のいぶし銀の活躍もたたえた。ヒーローの岡部は「監督のおっしゃったように、坂本が粘ってくれたので、自分もネクストであの球を見る時間があった」と仲間に感謝した。

米国との全勝対決を制した日本は、明日（１２日）スーパーラウンド２戦目でパナマと対戦する。副主将を務める岡部は「日本らしく、機動力を生かして、粘り強さを持って、優勝できるように」と意気込んだ。