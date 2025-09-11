「あまり大ごとにしないでほしい」夫の隠された本音に絶句【ママリ】

重い空気に包まれた、ツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさん夫妻。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『物が無くなる家』第7話をごらんください。

味方をして欲しい、解決に向けて義母に話をして欲しいと夫に頼むも、なかなか了承してくれませんでした。そんな夫が、ついに本音を話し始めます。夫の思いとは…？

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

味方をしてほしいと伝えても、笑いながら「穏便に済ませてほしい」と言う夫。フォロワーさんの絶望したような表情から、切ない気持ちが伝わってきました。



お互い言いたくないという姿勢を崩さない状態ですが、このままフォロワーさんが我慢し続けるしかないのでしょうか？

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）