ÃæÆü¡¦Í°°æ¤¬ËþÎÝÈïÃÆ´Þ¤àº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È6¼ºÅÀKO¡Ö1ÅÀ¤òÀË¤·¤ó¤Ç¡¢4ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¡£²ù¤ä¤à°ìµå¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü5¡½6¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î11Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÃæÆü¤ÏÍ°°æ¤¬4²ó2/3¤òÅê¤²¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È6¼ºÅÀ¤Ç5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ì£Êý¤Î¼ººö¤«¤é¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿¡£3²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÅêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¡½0¤Î4²ó¤Ë¡¢2¼ººö¤Ê¤É¤¬Íí¤ß2»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢ÂÀÅÄ¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë¡Ä¡£5²ó¤Ë¤ÏÁê¼êÅê¼ê¤ÎµÈÂ¼¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É2»àËþÎÝ¤ò¾·¤¯¤È¡¢Â¼¾å¤ËÄËº¨¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÆ±ÅÀ¡£Â³¤¯¥ª¥¹¥Ê¤ËËþÎÝÈïÃÆ¤·¡¢ÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡Í°°æ¤Ï¡Ö°ìÈÖºÇ°¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÞ¤¨¤¿¤¤Íß¤¬½Ð¤Æ¡£»Íµå¤È¤«ÊÑ²½µå¤È¤«¤Ç³°¤Ë¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µå¤òÅê¤²¤¿¡¢¤¢¤½¤³¤ËÅê¤²¤¿¼«Ê¬¤¬°¤¤¡£¡Ê¥µ¥¤¥ó¤Ë¡Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ³°¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ì¤Ð1ÅÀ¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì£Êý¤¬8²ó¤Ë3ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£1ÅÀ¤òÀË¤·¤ó¤Ç¡¢4ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂçÎÌÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç¥À¥á¡¼¥¸¡£²ù¤ä¤à°ìµå¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤À¡£