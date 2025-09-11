ÅÚ²°ÂÀË±¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×ÇÛ¿®³«»Ï»þ¤ò²óÁÛ¡Ö¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤«¤é¡×¡ÖÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡×
½÷Í¥ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥»³ùõ¸¿Í¡Ê31¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê9·î25Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¥¹¡Ê»³ùõ¡Ë¤ä¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ²°¡Ë¤é¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Èº£ºÝ¡Ê¤¤¤Þ¤ï¡Ë¤Î¹ñ¡É¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ìÌ¿¤¬¤±¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢Netflix¤ÎÂç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡£20Ç¯¤ËÇÛ¿®¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏÀ¤³¦70¥«¹ñ¤Ç¡¢22Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï90¥«¹ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³º£ºÝ¤Î¹ñ¤Ø¼«¤éÎ¹Î©¤Ã¤¿¥¦¥µ¥®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¥¢¥ê¥¹¤¬ºÆ¤Óº£ºÝ¤Î¹ñ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Ì¿¤¬¤±¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤ËÄ©¤à¡£
ÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¡Ö¥·¡¼¥º¥ó3¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´¶ÌµÎÌ¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤Ç´°àú¤Ê½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤È¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£ºÝ¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï2020Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤í¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤«¤éËÜÅö¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¢¤Î¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤Ïº£ºÝ¤ÎÁí³ç¤Ç¤¢¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
»³ùõ¡¢²ìÍè¸¿Í¡Ê36¡Ë°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ê33¡ËËè·§¹îºÈ¡Ê38¡Ë»°µÈºÌ²Ö¡Ê29¡ËµÈÌøºéÎÉ¡Ê21¡Ë¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡Ê27¡Ë¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£