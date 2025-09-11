俳優醍醐虎汰朗（25）が11日、都内でNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3（9月25日から独占配信、佐藤信介監督）グローバルファンイベントに出席した。

アリス（山賢人）やウサギ（土屋太鳳）らがある日突然“今際（いまわ）の国”に放り込まれ、命がけの“げぇむ”に参加させられる、Netflixの大人気ドラマ。20年配信のシーズン1は世界70カ国で、22年のシーズン2は90カ国でトップ10入りを果たすなど、世界的ヒットを記録した。シーズン3では、突然今際の国へ自ら旅立ったウサギを取り戻すため、アリスが再び今際の国へ飛び込み、命がけの“げぇむ”に挑む。

醍醐はシーズン3からノブ役で出演。「（山）賢人くんとはじめましてだった。シーズン1と2を見ていたのでアリスと会うのは結構緊張した」と明かし、「どんな感じであいさつすればいいかな？ とか。僕は山賢人くんドンピシャ世代というか、中学生のころ恋愛映画とかすっごい見に行っていたので、だからいちファンとして緊張して入った」と振り返った。

山の反応はフランクで「『醍醐虎汰朗でしょ？ でノブ役じゃん？ 千鳥さんじゃん！』って言われて」と笑いを誘い、「それからすごく仲良くなれた」と満足げに語った。

ダブル主演の山と土屋、賀来賢人（36）毎熊克哉（38）三吉彩花（29）吉柳咲良（21）玉城ティナ（27）らも出席した。