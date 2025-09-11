Ｊリーグは１１日、公式Ｘ（旧ツイッター）にアップした動画に関してＸで「９／１０（水）に投稿した動画に不適切な表現があったため、当該動画を削除いたしました。ファン・サポーターの皆さま、関係者の皆さまに不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

当該動画はすでに削除済みだが、アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）、その下位大会であるＡＣＬ２開幕へ向けたプロモーションの一環だった。直近２大会でＪ１横浜Ｍ、Ｊ１川崎がそれぞれ準優勝だったことから「もう２番目はいらない」などのフレーズで今季こそはＪリーグ勢の優勝をという機運を高める狙いがあったとみられる。

しかしネット上には、困難な闘いを勝ち抜いて達成した準優勝という結果に対するリスペクトに欠けるとの指摘が続々と上がった。これが削除につながったのだろう。

今月からスタートするＡＣＬＥにはＪ１神戸、Ｊ１広島、Ｊ１町田、同じく今月開幕のＡＣＬ２にはＪ１Ｇ大阪が参戦する。中東有利なレギュレーションとなっている中、今季もＪリーグ勢の躍進は見られるか。