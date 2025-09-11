ロバーツ監督 投打が噛み合い大勝のチームに満足 強豪との連戦予定に「相手に関係なく自分たちがどう戦うか」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月10日(日本時間11日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、ロッキーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打1四球2得点1打点。5試合連続安打を放ち打率を.280とした。

試合はドジャースが9対0で圧勝し4連勝。地区優勝へのマジック対象チームのパドレス、ジャイアンツがともに敗れたためドジャースにマジック13が再点灯した。

大谷は2回2死三塁からフリーランドのスイーパーを捉え、右前適時打を放ち5戦連続安打。打点を92へと伸ばした。

4対0で迎えた8回1死一・二塁では左飛かと思われたが、捕手の打撃妨害で出塁、これがベッツの満塁弾へと繋がりドジャースは圧勝。

ベッツは4安打1本塁打5打点の大活躍で直近5試合では23打数11安打3本塁打13打点、打率.478と絶好調。

打撃不振で苦しみ続けた男がシーズン終盤の大事な時期に本来の頼もしさを取り戻し、好調な先発投手陣と合わせドジャースにとってはいい流れが出てきている。





ロバーツ監督 試合後コメント

ーー打線について

シリーズをしっかり締めくくりたかった。その中で、ブレイク（スネル）が今夜の流れを作ってくれたよ。

先発投手陣は本当に素晴らしかったし、あの4点を取ったイニングは大きかった。そして、全体的に見てもブレイクは本当に良かった。

球数は多くなったけど、6回を投げ切ったのは大きかったし、必要なことだった。8回の攻撃でのムーキーの満塁弾も、もちろん大きかったね。

バンダにも1イニングを投げさせられたし、明日は休みでブルペンもいい状態で迎えられる。

ーー欠場したスミスの右手について、心配の程度はどのくらいか？

ゲームの15分前くらいに準備している中で手が腫れ始めて、ウォームアップに支障が出始めたんだ。だから今日は休ませることにした。

必要なら代打で出すことは可能だったが、ベン（ロートベット）に急きょ声をかけた。ベンは本当に素晴らしい仕事をしてくれたね。

与えられた機会ではいつもそうだし、今日も投手陣をよく助けてくれた。

ウィルについては明日は休みなので治療して様子を見て金曜に出るかどうか決める。不安は大きくないけど、腫れを抑えている段階だ。

ーー数日休ませて回復を優先させるという考えはあるか

そういう可能性はある。

でも、彼は今日プレーできると思っていたが、ちょっとした後退があった。だから、同じことが繰り返されないようにしないといけない。

金曜に出ないと断言するわけではないが、もし出るなら連戦で捕手を務められるくらいの状態であることを確認しないとだね。

ーー先発投手陣が好調だが

大きく変わっている。毎試合勝負になると感じられるし、あとは打線が機能するかどうかだけ。

毎晩、失点を防いでくれる投手を先発に送れるのは大きいよ。ここ数週間苦しんでいた打者たちも上向いてきて、打線もつながってきた。

相手投手を苦しめられるようになっている。トミー（エドマン）が復帰したのも良かったね。

ーー今週末のサンフランシスコや、フィラデルフィアとの試合について

相手に関係なく、結局は自分たち次第だと思っている。

これまでも勝率5割以下のチーム相手に苦しんできたし、だから相手に関係なく自分たちがどう戦うかだ。

ジャイアンツは今リーグで最もいい野球をしているチームの一つで、ワイルドカード争いの真っただ中。必死にぶつかってくるだろう。

地区のライバルだし、3試合ともタフな戦いになるだろうね。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



エース・カーショウ 大谷翔平について「信じられない。24時間ショウヘイに注目が集まる」

【一問一答】山本由伸 自身の役割について「いい先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中する」

