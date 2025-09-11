ドル買い反応後、売りに転じる 新規失業保険申請件数の悪化に反応＝ＮＹ為替



米ＣＰＩと新規失業保険の異なる結果にドル相場が振幅している。まずは、米ＣＰＩ前月比が＋０．４％と予想＋０．３％を上回ったことに反応してドルが買われた。しかし、新規失業保険申請件数が２６．３万件と前回の２３．６万件から予想以上に増加したことにドル売りの動きが強まっている。



米１０年債利回りは４．０５％台から一気に３．９９％台まで低下。ドル円は一時148.17レベルまで買われた後、すぐに売りに転じると147.30台まで下落。ユーロドルは1.1662レベルまで下落したあと、一気に買われて1.1721レベルに高値を伸ばしている。



USD/JPY 147.43 EUR/USD 1.1709 EUR/JPY 172.64

外部サイト