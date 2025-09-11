ドル円のピボットは１４７．６７円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:45現在）
ドル円
現値147.57 高値148.17 安値147.28
148.96 ハイブレイク
148.56 抵抗2
148.07 抵抗1
147.67 ピボット
147.18 支持1
146.78 支持2
146.29 ローブレイク
ユーロ円
現値172.78 高値172.97 安値172.36
173.66 ハイブレイク
173.31 抵抗2
173.05 抵抗1
172.70 ピボット
172.44 支持1
172.09 支持2
171.83 ローブレイク
ポンド円
現値199.76 高値200.06 安値199.33
200.83 ハイブレイク
200.45 抵抗2
200.10 抵抗1
199.72 ピボット
199.37 支持1
198.99 支持2
198.64 ローブレイク
