◆初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３６ ーＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー“過激な仕掛人”新間寿は終わらない！」（１１日、後楽園ホール）

初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１１日、後楽園ホール大会を開催した。

メインイベントのレジェンド選手権で王者・船木誠勝が黒潮ＴＯＫＹＯジャパンと２度目の防衛戦を行った。

試合は強烈な張り手で船木が圧倒的に支配したが場外へ転落し黒潮のノータッチトペコンヒーローを被弾すると仰向けになったまま動けなくなる非常事態が発生した。

本部席からドクターが駆けつけ救急診断。セコンド、平井丈雅代表らも船木の下に集結し騒然とする中、３分５８秒、レフェリーが試合をストップし黒潮が王座を奪取した。

マイクを持った黒潮はアクシデントでのベルト獲得に困惑。何とか立ち上がった船木はリング下から「帰ってくるから」と告げると「アクシデントで脱臼しちゃいまして肩が外れています」と右肩が脱臼したことを明かし病院で正式な診察を受けることを観客に伝えた。

黒潮は「ベルトゲット！」と絶叫すると「ストロングスタイルのチャンピオンベルトがミスター・ノット・ストロングスタイルの俺の手に渡りました」と胸を張った。そこへ関根シュレック秀樹がリングインし挑戦を表明。新王者は「俺は人間の挑戦を受ける」と切り捨てていた。