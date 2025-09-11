去年やり遂げたのに…また係を押し付けられるのは自分のせい？【私たちの連絡係さん Vol.21】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝する。
さらに白田さんは「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と言い出し、その事実を黒木さんから聞かされた他のママたちは、白田さんを無視するようになる。
そんな中、突然、白田さんがバス通園をやめてしまう。すると、リーダー・阿久澤さんが再び黒木さんを連絡係に任命。「去年やりましたよね？」と訴えても、「連絡係は1番下の学年のママがやるのが決まり」と言い放ち、「黒木さんが白田さんをいじめるように、みんなを焚きつけたんじゃないの？」と笑みを浮かべて…。
黒木さんもやり過ぎたとは思いますが、それは阿久澤さんも同じこと。
阿久澤さんは「自分がまた連絡係をやることになるとは思わなかったの？」と言いますが、「普通は思いませんから！！」と返したくなりますよね。
さて、黒木さんはどう出るのでしょうか？
(ツムママ)