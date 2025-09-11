※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との不適切な関係を疑われ、離婚の危機に直面。しかし、実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であり、この事実はやがて明るみに出ます。数日後、草太は来月末での退職を宣言し、彼の転職先の年収を知った芹は落胆。失ったものの大きさに打ちひしがれていると、藤枝が現れ、同棲の提案をするのです。芹は関係を終えたと伝えますが、藤枝は表向きの話だと言い同棲計画を進める気満々です。さらに「陰で付き合い、時期を見て公表すれば純愛に見える」と一方的な未来を語り、芹の胸には恐怖だけが募っていくのでした。



■翌朝…草太とバッタリ遭遇した芹の反応は？

■「給料が下がる作戦」は効果抜群…!?■芹にとって一番大切なことは…翌日、草太は偶然芹と顔を合わせますが、彼女からは完全に無視されます。その態度に、草太は内心ほっとしていました。実は、以前芹に伝えた「転職先の収入が低い」という話は、彼女の反応を見るための“鎌かけ”だったのです。あの時、芹が「給料なんて関係ない」と言わなくてよかったと、安堵します。芹が好きだったのは草太そのものではなく、「部長」という肩書きを持つ草太でした。結局、彼女はお金を基準にパートナーを選ぶ姿勢を変えてはいなかったのです。(スズ)