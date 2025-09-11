白より黒より“ネイビー”が気分！【GU】大人に似合う♡「高見えシャツ」

シックなモノトーンカラーもいいけれど、洗練された大人っぽい雰囲気をまとうなら上品なネイビーもぜひ候補に入れてみて。今回は、オンにもオフにも活躍しそうな【GU（ジーユー）】のネイビーシャツをピックアップ。スタイリングを楽しめるボウタイ付きで、きれい見えしながらコーデの鮮度アップも目指せそうです。

知的で上品な雰囲気を醸し出すボウタイ付きシャツ

【GU】「ボウタイシャツQ」\2,290（税込）

ボウタイ付きで上品な着こなしを作りやすいシャツ。ボウタイはそのまま垂らしたりリボン結びにしたり、アレンジができるのでマンネリを回避できそう。洗練された雰囲気が漂うネイビーも、高見えをサポート。きちんと感がありながら、ゆったりとしたシルエットでリラクシーに着やすいのも嬉しいポイントです。きれいめなスカート合わせでオフィスコーデに、ジーンズと合わせてカジュアルに着こなすのも◎

ボウタイのアレンジでこなれ感アップ

スタッフのMarinaさんは、ボウタイを首に巻いてこなれ感たっぷりにアレンジ。センタープレス入りのパンツを合わせれば、都会的でクールなスタイルに。インナーにキャミソールを投入して肌見せをすると、大人っぽさの中に女性らしさを感じられます。ネイビーとベージュのシックな配色で仕上げるのも、上品に見せるポイント。シャツはタックインしてメリハリをつけ、ウエストをすっきり見せるのがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M