　11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円高の4万4450円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては77.50円高。出来高は5424枚となっている。

　TOPIX先物期近は3139.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.26ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44450　　　　　+280　　　　5424
日経225mini 　　　　　　 44455　　　　　+275　　　 84812
TOPIX先物 　　　　　　　3139.5　　　　 +12.5　　　　5314
JPX日経400先物　　　　　 28215　　　　　 +95　　　　 335
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　+0　　　　 247
東証REIT指数先物　　売買不成立

