日経225先物：11日22時＝280円高、4万4450円
11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円高の4万4450円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては77.50円高。出来高は5424枚となっている。
TOPIX先物期近は3139.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.26ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44450 +280 5424
日経225mini 44455 +275 84812
TOPIX先物 3139.5 +12.5 5314
JPX日経400先物 28215 +95 335
グロース指数先物 755 +0 247
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
