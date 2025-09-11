見た目はかわんないけど！

iPhone 17シリーズ、そしてiPhone Airの登場と共に、ケースなどの周辺機器たちも新作が登場しています。そして、意外な周辺機器も（見た目同じだけど）アップデートしていました。

「MagSafe充電器」です。

Image: Apple

出力は最大25Wのままですけど、新たに最新のワイヤレス充電規格「Qi2.2」のサポートが追加されています。

Qi2.2に対応したスマホにも使えそう

iPhoneで使う分には、昨年の25W対応モデルとそう変わりないと思うのですが、今回のアップデートによって、Qi2.2規格に対応したスマホ、たとえば「Pixel 10 Pro XL」などにも25Wでワイヤレス充電できます（Pixel 10、10 Pro、10 Pro Foldは最大15Wまでです）。

ただ、PixelをはじめとしたAndroidユーザーが、果たしてこのMagSafe充電器を買うのか？

…これは永遠の謎。

まぁ、友達から借りることもあると思いますからね。

Source: MacRumors, Apple