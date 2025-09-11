MagSafe充電器がしれっとアップデート。Qi2.2規格対応へ
見た目はかわんないけど！
iPhone 17シリーズ、そしてiPhone Airの登場と共に、ケースなどの周辺機器たちも新作が登場しています。そして、意外な周辺機器も（見た目同じだけど）アップデートしていました。
「MagSafe充電器」です。
出力は最大25Wのままですけど、新たに最新のワイヤレス充電規格「Qi2.2」のサポートが追加されています。
Qi2.2に対応したスマホにも使えそう
iPhoneで使う分には、昨年の25W対応モデルとそう変わりないと思うのですが、今回のアップデートによって、Qi2.2規格に対応したスマホ、たとえば「Pixel 10 Pro XL」などにも25Wでワイヤレス充電できます（Pixel 10、10 Pro、10 Pro Foldは最大15Wまでです）。
ただ、PixelをはじめとしたAndroidユーザーが、果たしてこのMagSafe充電器を買うのか？
…これは永遠の謎。
まぁ、友達から借りることもあると思いますからね。
Source: MacRumors, Apple
MagSafe充電器(1 m) 最大25W（2024年モデル）
5,287円
