¡Úºå¿À¡Û¿¹²¼æÆÂÀ¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¹¹¿·¤Î£²£±¹æ¡¡·è¾¡£²¥é¥ó¤Ç£Ä£å£Î£ÁÊ´ºÕ¡Ö³ÑÅÙ¤â¤¢¤ë¤¤¤¤ÂÇµå¡×
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£²£±¹æ·è¾¡£²¥é¥ó¤òÊü¤Á£²¡½£°¤Î¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£±£²»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï£·»î¹ç¤Ö¤ê¡£¾¡ÍøÂÇÅÀ¤Ç¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë£±£¹ÅÙÌÜ¤òµÏ¿¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£´²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·£²£¹¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤ëÆóÅð¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É°ì»àÆóÎÝ¤È¤³¤Î¥²¡¼¥àºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤³¤Ç¿¹²¼¤¬ÀÐÅÄ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£½éµå¡¢¥¤¥ó¥í¡¼¤Ë³°¤ì¤ë¥«¡¼¥Ö¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£±¡££²µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á£±£²£¶¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ì¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³ÑÅÙ¤â¤¢¤ë¤¤¤¤ÂÇµå¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÇµå¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Áê¼êÅê¼ê¤ÏÃæ±ûÂç¤Î¸åÇÚ±¦ÏÓ¡£º£µ¨¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¤«¤éÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤«¤éÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò£·Æü¤Ë·è¤á¤¿Ä¾¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¿¹²¼¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´Ë¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Çµ¤¤¬È´¤±¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢¾ï¤ËËè»î¹ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¶òÄ¾¤ÇìÅÍß¤À¡£
¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç£±¤«·î°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤¬³«¤¯Ãæ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤Ï£±£´¡£Ä´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¸×¤Ï¤¿¤ÀÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ß¤À¡£