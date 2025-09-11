

左から鈴木愛理、三浦大知、清塚信也

クラシックTV「King of Pop マイケル・ジャクソン」が、９月18日午後９時からNHK Eテレで放送される。ゲストに三浦大知を迎え、マイケルの音楽やダンス、そしてドビュッシーの作品が好きだったという意外なクラシックとの関係性を深掘りする。

クラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と、歌手・モデルの鈴木愛理が、幅広い音楽の魅力を「クラシック音楽の視点」で深掘りする。

“人類史上最も成功したエンターテイナー”としてギネス世界記録に登録されているマイケル・ジャクソン。音楽のみならず、カルチャーやファッションの分野でも世界に大きな影響を与えた。今なお愛され続けているマイケル・ジャクソンの音楽やダンス、そしてドビュッシーの作品が好きだったという意外なクラシックとの関係性を、「マイケルが自身の原点」と語る三浦大知と一緒に深掘りする。＜King of Pop マイケル・ジャクソン出演 三浦大知コメント＞

最も影響を受けたアーティストの一人、マイケル・ジャクソンについてMCのお二人といろいろな話ができてとても楽しかったです。マイケル・ジャクソンのことをこれから知っていく人が世代的にもいると思うので、そういう方にもぜひ見ていただきたいと思います。■番組情報クラシックTV「King of Pop マイケル・ジャクソン」【放送予定】 ＜Eテレ＞ ９月18日（木）午後９時00分〜９時29分（再放送 Eテレ ９月２２日（月）午後２時00分〜２時29分）【出演】 MC：清塚信也（ピアニスト）、鈴木愛理（歌手・モデル）ゲスト： 三浦大知（歌手）【曲目】 ▼Steve Porcaro, John Bettis 作曲 「Human Nature」歌：三浦大知 ピアノ：清塚信也【番組HP】https://www.nhk.jp/p/classictv/ts/14LJN694JR/