【MLB】ドジャース9−0ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、強引に“弾丸ヒット”→投手ドン引き

9月10日（日本時間9月11日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った弾丸ヒットが話題となっている。

2回表、ドジャースは下位打線が繋ぐバッティングで2点を先制、なおも2死三塁という場面で打席に立った1番・大谷の第2打席。この打席で大谷は、相性の良いロッキーズ先発カイル・フリーランドの投じた初球、肩口から内角高めへと入る133km/hのスライダーをフルスイング。

やや強引に打ちにいった感はあるものの、力強く打ち出されたこの打球は、球足速く一二塁間を抜け、瞬く間にライト前へと転がる痛烈な一撃に。この間に三塁走者のアンディ・パヘスが生還、ドジャースはさらに1点を追加することとなった。その打球音ゆえか、打たれたフリーランドも一瞬、驚いたようなリアクションを見せることとなったこの一打に、ファンからは「すげえ怪力」「なんであれ打った？w」「エグすぎるw」「このピッチャーカモられすぎやろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

この日はこの1安打に終わったものの、これで大谷は2試合連続で“ホームラン以外の打点”をマーク。しかも3得点と、ドジャースが得点する場面に絡んで結果を出すようになっているだけに、そのさらなる打棒炸裂に期待したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）