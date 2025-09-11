「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）

阪神の大竹耕太觔投手（３０）が２３年７月５日の広島戦以来、７９９日ぶりとなる完封勝利を挙げた。緩急をつけた投球でＤｅＮＡ打線を散発３安打に抑えて、今季８勝目。巨人、オリックスで活躍した谷佳知氏は１０４球での完封劇に、「チェンジアップの抜け具合が絶妙だったし、時折投げるカーブが効果的だった。これぞ大竹、という投球」とたたえた。

谷氏は「元々打者の打ち気をそぐ、外すのが抜群にうまい投手」と評した上で、打撃好調だった筒香との対戦を例に挙げた。

１打席目は７球を投じたうち６球が真っすぐ。そろそろチェンジアップが来ると思わせて、真っすぐで三飛に仕留めた。２打席目は外角への真っすぐ２球で追い込み、カットボール、チェンジアップを外角低めに投じてカウント２ボール２ストライクから、最後も外角低めにチェンジアップを投げ切って二ゴロに。

「真っすぐを待っていると、絶妙な抜け具合のチェンジアップでずらされる。体を前に出される感じになる。そのチェンジアップを頭に入れていると、真っすぐがピュッときて詰まらされる。打者にとっては『前後の幅』で対応を余儀なくされるので、本当に打ちづらい。筒香もそれに苦慮していた」と大竹の投球術を絶賛した。

その上で「それだけでも厄介なのに、時折投じるスローカーブで打者はさらにタイミングをゆっくりと取らされる。緩急というより、『緩緩急』という感じ。待ちきれず、待っていると遅れる。加えて相手打者の待ち球、狙いをことごとく外した坂本の配球も抜群だった」と次々に称賛の言葉が口を突いた。