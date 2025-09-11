チェルシーとアストン・ヴィラがエクアドル対アルゼンチンの試合を視察 お目当てはクラブ・ブルージュが産んだ21歳の逸材か
クラブ・ブルージュで活躍するエクアドルの若き逸材にプレミアリーグのビッグクラブが熱視線を送っているようだ。
『TBR Football』のグレアム・ベイリー氏によると、チェルシーとアストン・ヴィラは10日に行われたW杯予選エクアドル代表対アルゼンチン代表の試合を視察したとのこと。世界のトッププレイヤー達が集った注目の一戦となっていたが、両クラブが共に注目したのはエクアドル代表のバックラインを支えていた21歳のDFジョエル・オルドニェスだ。
そんなオルドニェスの獲得を検討しているのがチェルシーとアストン・ヴィラ。同氏によると、両クラブは共にオルドニェスの動向を追っており、同選手を視察するためアルゼンチン代表との一戦に足を運んだとのこと。オルドニェスはクラブ・ブルージュと2028年6月末まで契約を残しているが、両クラブ共に今冬にでも獲得に動く可能性があるという。
すでにエクアドル代表としても公式戦8試合に出場するなど若くしてクラブと代表の両方で活躍しているオルドニェスだが、近い将来プレミアリーグに移籍するのだろうか
