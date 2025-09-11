◇カーリング 日本代表決定戦 第１日（１１日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が開幕。３チームによる三つ巴の予選リーグで、ＳＣ軽井沢クがフォルティウスに８―６で勝利。１勝１敗とし、スキップ・上野美優は「今日の１試合目が自分たちの思うようにいかない中で、短い時間でしたけどミーティングをちゃんとできて、試合に反映できた」と笑顔を見せた。

最終エンド（Ｅ）を同点で迎えた一進一退の攻防は、ラスト１投勝負に。フォルティウスのスキップ・吉村紗也香が絶妙なショットでＮＯ１を作ったが、後攻の上野が弾いて勝負あり。ＳＣ軽井沢クが２点を加えて勝利した。初戦のロコ・ソラーレ戦は４―１３の大敗を喫しながら盛り返し「曲がりすぎているミスが多かったので、投げの確認をしたのがよかった」と、修正力を見せた。

息詰まる攻防も、ロコ・ソラーレ戦に続いてチームは笑顔が絶えず。上野は「まずは、カーリングが楽しんだなというのを前面に出しながらプレーしたい」。１２日は午前８時から、ロコ・ソラーレとの２戦目。「今日よかったところとまだ足りないところを確認して、しっかり休んで頑張りたい」と、気持ちを切り替えた。