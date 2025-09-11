お笑いコンビ「エルフ」の荒川が１０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）に出演。共演者のひとことで救われたことを明かした。

この日のテーマは「家事が苦手な女が大集合」。荒川は「何もできないことが情けない」としつつ、過去のロケでの出来事を語り始めた。

その放送内で自宅の冷蔵庫内を見せたが、中から出てきたのは「干からびた大根とカミソリ、おもちゃと開けっ放しのラップされていないいくら」だったという。当然「スタジオはみんな『え…？』という感じ」だっと振り返った。

しかし「中島健人さんがスタジオにいて『いや、こんな姿を見せていただけるのありがたい』と。私、『ケンティーーーー！！』って。ほんと大好きになって。そこから『ケンティーのこと大好きになりました』とボケをさせてもらった」という。

それでも収録後に中島に「さっきはキモいこと言ってすいませんでした」とわびたという荒川。しかし中島から「ボケだったらさびしいです」と言われたという。これに「一流アイドルは誰も置いていかない！」と感激していた。