◇カーリング 日本代表決定戦 第１日（１１日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が開幕。３チームによる三つ巴の予選リーグで、フォルティウスはＳＣ軽井沢クに６―８で敗れた。午前のロコ・ソラーレ戦（７●９）に続く２連敗となり、スキップ・吉村紗也香は「アイスに対してのアジャストが自分自身、うまくできなかったという反省点がある」と、振り返った。

午前のロコ・ソラーレ戦では延長戦にもつれ込む激戦で、最後にテークアウトショットを決められ惜敗。切り替えた１戦は「１試合目よりは曲がる幅が大きいかなと感じてはいた。スピードも中盤からアイス全体が重くなって、そういったところがつかみきれなかった。思うようなショットが決まらないことが何回かあった」と、最後に相手のスキップ・上野美優にＮＯ１をはじき出されて敗れた。

今年の日本選手権を制し、世界選手権へ。五輪出場枠を獲得できなかった悔しさも、胸に秘めている。最終予選での雪辱へ、負けられない１２日の２戦。吉村は「自分たちの力は、こんなものじゃないと思っているので。気持ちを切り替えて、明日の２戦を戦いたい」と前を向いた。