アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、11日に都内で会見を行い、今年2度目の日本大会となる11月16日「ONE173」（有明アリーナ）の対戦カードを発表した。今大会でONEキックボクシングフェザー級王座統一戦に臨むフェザー級暫定王者・野杁正明（team VASILEUS）が囲み取材に対応した。

今回の会見では元K―1スーパーライト級王者の安保瑠輝也（MFL team CLUB es）の電撃参戦が発表された。安保はONEに参戦する理由として「目的は野杁正明へのリベンジ。だから用意された相手を1人、1人倒していく」と明かした。ONE初戦は初代K―1スーパー・ウエルター級王者のマラット・グレゴリアン（アルメニア）と激突する。

今大会では、キックボクシングフェザー級正規王者のスーパーボンとの統一戦に臨む野杁。「僕も試合がありますし、僕もスーパーボンに勝たないと発言権もない。彼もグレゴリアンに勝てば、いろいろ言えると思う。僕はスーパーボンに勝つので、言いたいことあるなら“グレゴリアンにしっかり勝てよ”って感じですね」と冷静にコメントを残した。

安保VSグレゴリアンの展開予想についても「僕はグレゴリアンと戦いたいと思ってるんですけど、正直どっちが勝ってもいい」と語った上で「瑠輝也はキックボクシングの試合をずっとやってないので、そういういったところがどのように影響するのか。持っているポテンシャルはトップレベル。単純に楽しみな試合」と言及した。