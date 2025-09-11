「こんなものか…」子育て支援センターに絶望｜子育て支援センターへ行ったら人生が変わった件【ママリ】

この物語は、子育てに不安を抱えていた主人公が自分に合った子育て支援センターと出会い、育児の心の支えとなっていったストーリーが描かれています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『子育て支援センターへ行ったら人生が変わった件』第5話をご覧ください。

初めて子育て支援センターに行った主人公は、スタッフや他のママたちの素っ気ない対応に絶望し…。親身になってくれる子育て支援センターとめぐりあい、悩みを共有できるスタッフやママたちと出会って心が救われた、作者・キナコモチかあさん(@kinakomochi_ka_san24)の体験談です。

初めての子育て支援センターは期待はずれに終わってしまったキナコモチかあさん。



その後も希望を捨てずに、近隣の子育て支援センターを転々としたものの状況は変わりませんでした。



キナコモチかあさんの心は折れかけていました。

