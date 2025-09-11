「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕した。２５年日本選手権女王のフォルティウスは、１次リーグ第２戦でＳＣ軽井沢クラブとの１敗対決に臨み、６−８で敗れた。

悲願の五輪出場を目指すフォルティウスに、アクシデントが襲った。第９エンド序盤。サード小野寺佳步が右腕を気にするそぶりを見せ、氷を降りた。「三頭筋がつっていた。思ったより水分が汗で出ていて全身がつりやすくなっている。足の裏もつっていた」。ルール上エンド中は氷に戻れないため、休息を取った後、最終エンドから合流。スキップ吉村紗也香がスイープに参加するなど、小野寺が不在の間、フォルティウスは３人でプレーした。

試合は先行される展開が続き、第９エンドで６−６の同点に追い付いたが、最終１０エンドは不利な先攻。吉村が好ショットでハウス中央に石を配置するも、ＳＣ軽井沢クのスキップ上野美優が冷静に押し出し、６−８で勝負が決まった。

ロコ・ソラーレに２連勝してから３連敗を喫した４年前の北京五輪代表決定戦。リベンジを誓った今大会で、初日から痛恨の２連敗で、早くも崖っぷちに立たされた。小野寺は「序盤で良い形を作れなかった。切り替えて生まれ変わりたい」と必死に前向いた。