²ìÍè¸¿Í¡¢¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÇÐÍ¥ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿·¤·¤¤¼ç±é¤Îºß¤êÊý¡×¡Ú¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/11¡ÛÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê9·î25Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¤¢¤ëÇÐÍ¥¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤ÎÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó3ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜºî¤ÎÀ»ÃÏ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ç±é¤Î»³ºê¸¿Í¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢¶¦±é¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Ëè·§¹îºÈ¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¼Íý¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
º£ºî¤«¤é»²²Ã¤·¤¿²ìÍè¤Ï¡ÖÃ±½ã¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤È»³ºê¤¯¤ó¤Î¸½¾ì¤ÎµïÊý¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ç±é¤Î»³ºê¤ÈÅÚ²°¤òÀä»¿¡£¡ÖÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¥Á¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Þ¤Ë3ºÐ»ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¥Ï¡¼¥É¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ð¤Ã¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬¤¤¤ë¤ª±¢¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿·¤·¤¤¼ç±é¤Îºß¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ý¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÎÙ¤ê¤Ë¤¤¤¿ÅÚ²°¤Ï²ìÍè¤ËÂÐ¤·¡Ö·ë¹½ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËãÀ¸±©Ï¤»á¸¶ºî¤Î¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡¢¥Ò¥Ã¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÆüËÜ¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤È¡Èº£ºÝ¤Î¹ñ¡É¤Ç¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¡È¤²¤§¤à¡É¤òÀ¸¤È´¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥ê¥¹¡Ê»³ºê¡Ë¤È¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ²°¡Ë¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥é¥¹¥È¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖJOKER¥«¡¼¥É¡×¤¬Æ³¤¯¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÎ¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²ìÍè¸¿Í¡¢¥¥ã¥¹¥È2¿Í¤òÀä»¿
¢¡»³ºê¸¿Í¡õÅÚ²°ÂÀË±W¼ç±é¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3
