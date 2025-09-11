夫婦の選択に理解を示さない実母「二度とこないで」家から追い出した【ママリ】

この漫画は、つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワー・サチさんの次女ヒカリちゃんに起きた体験談を描いたものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『突発性発疹から急性脳症になりました』第49話をごらんください。※この漫画には病気の治療にまつわる描写が含まれますが、あくまで1人の体験談です。ご自身あるいはお子さんのケースではかかりつけ医の指示に従ってください

ヒカリちゃんは、突発性発疹の合併症で急性脳症を発症します。その後、左半身のまひと軽度の言語障害と診断されました。サチさんの母親は、ヒカリちゃんの支援学級への進学を猛反対しています。しかも、親の理解を得られずに苦しんでいるサチさんをさらに追い詰めます。

支援学級への入学が正式に決まった後でも、ヒカリちゃんの進路に文句を言い続ける母親。とうとう、サチさんも我慢の限界に達しました。



サチさんの母親たちが子育てをしていた時代と価値観は変わっているのですが…。母親の理解を得られないまま、ヒカリちゃんは小学校に入学します。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）