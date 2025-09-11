◇セ・リーグ 阪神2―0DeNA（2025年9月11日 甲子園）

阪神はDeNAに2―0で勝利し、連敗を2で止めた。

先発の大竹が9回104球を無失点で投げきり、甲子園で初の完封勝利。今季8勝目を挙げた。

ヒーローインタビューに登場した大竹は「優勝が決まってからは初めての登板だったんですけど、本当に優勝がかかってるくらいの気持ちで投げようと思っていた。今日見にきてくれたお客さんのために頑張って投げました」と話した。

9回2死では甲子園に「あと1人コール」が響き渡った。「もちろん、聞こえてましたし、いつも岩崎さんはこういう雰囲気で投げてるんだって。すごいなって思います」と振り返った。

今日の投球の自己採点を聞かれると、「100点って言いたいんですけど、まだ伸びしろあるってことで90点くらいにしときます」と笑った。

3年連続2桁勝利まであと2勝に迫った。「もちろん、チームが勝つために投げてますけど、自分としてはあと2試合投れれば、2連勝すればっていうところはある。そこもいい意味でモチベーションに変えて、チームが勝つために投げて、結果的に10勝いければ最高かなと思います」と見据えた。