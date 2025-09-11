【パンチョ】秋限定トッピング「ぶっかけチーズ月見」で濃厚ナポリタン

スパゲッティーのパンチョから、秋の風物詩を楽しむ期間限定トッピング「ぶっかけチーズ月見」（420円税込）が2025年9月16日（火）より登場♡手作りホワイトチーズソースに卵黄をトッピングし、モチモチの極太麺ナポリタンと絡めれば濃厚でまろやかな味わいに。見た目も美しい満月のようなナポリタントッピングで、秋のランチやディナーを特別なひとときに♪

濃厚ホワイトチーズソースが主役

期間限定トッピング「ぶっかけチーズ月見」（420円税込）は、数種類のチーズをブレンドした手作りホワイトチーズソースをたっぷり使用。

酸味と旨みの効いたパンチョのナポリタンに絡めると、濃厚でなめらかな味わいが口いっぱいに広がります。

卵黄を崩せばさらにコクが加わり、秋ならではのまろやかナポリタンが完成します。

黄金の卵黄が満月のように輝く

お皿の中央にトッピングされた卵黄は、満月を思わせる美しいビジュアル♡とろりとした黄身がチーズソースと溶け合うことで、味も見た目も贅沢な一皿に。

ナポリタンの濃厚さとチーズのまろやかさが絶妙に調和し、見た目も華やかで写真映えも抜群です。

秋限定！パンチョの楽しみ方

「ぶっかけチーズ月見」は、スパゲッティーのパンチョ各店・キッチンパンチョで、2025年9月16日（火）～10月末までの期間限定販売。価格は420円（税込）で、スパゲッティーと一緒に注文可能です。

テイクアウトやデリバリーでは卵黄が目玉焼きに変わるので、どんなシーンでも楽しめます。太田店など一部店舗は対象外です。

パンチョで秋の満月ナポリタンを楽しもう♪

秋の風物詩を味わうなら、パンチョの期間限定「ぶっかけチーズ月見」（420円税込）で決まり♡

モチモチ極太ナポリタンに濃厚ホワイトチーズソースと卵黄が絡み、濃厚かつまろやかな味わいに。見た目も満月のように美しく、ランチやディナーを特別な時間にしてくれます。

今年の秋はパンチョで、至福のナポリタン体験を楽しんでみてください♪