旅の目的地にしたい「広島県の道の駅」ランキング！ 2位「リストアステーション」、1位は？【2025年】
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、「道の駅（旅の目的）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「旅の目的地にしたいと思う広島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「地元の名産が沢山揃っている」（30代女性／神奈川県）、「グルメが魅力だから」（40代女性／埼玉県）、「併設レストラン『avenir town（アヴェニールタウン）』では、地元野菜をふんだんに使った創作ランチやビーフシチューが人気で、洋食一筋30年以上のシェフが手がける料理は、県外から訪れる人もいるほどの実力派のお店だから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉があるので、疲れた体を癒せそうだと思ったから。また、温泉の種類も豊富で満喫できそうだと思ったから」（30代女性／神奈川県）、「ラドン泉の温泉施設を持つ珍しい道の駅。すっぽん鍋定食やすっぽんスープは好評」（60代男性／香川県）、「山間の渓流を望みながら足湯に浸かり、疲れを癒します」（40代男性／山形県）といった声が集まりました。
