その数1150種類以上！ 高島屋で「おせち」の予約受付がスタート。おすすめ、完売必至のおせちは？
まだまだ暑い日が続きますが、早くも「おせち」の予約がスタートしています。大手百貨店「高島屋」では、2026年のおせち料理（一部）の予約受付を2025年8月20日より開始。
おすすめのおせちや完売必至のおせちを担当者に伺ってきました。新年にふさわしい、おせち選びの参考にしてください（画像は全て発表会にて筆者撮影）。
【画像】タカシマヤ通販17年連続人気ナンバーワンのおせち
高島屋オンラインストアでは、8月20日から一部商品の予約受付がスタート。第2弾の9月19日 10:00からは約1150種類に拡大します。
高島屋各店の店頭では、9月24日から予約受付がスタート（大阪・京都・洛西は9月20日から）。なくなり次第販売終了する商品もありますので、早めにチェックした方がよさそうです。
今回はメニュー内容が一部リニューアルされ、35品から選べるようになりました。価格は、9マス税込1万3500円〜、12マス税込1万8000円〜。
新たに厳選食材メニュー（20品）も登場。松阪牛や国産キャビアなど、産地や質にこだわった食材を使用した20メニューの中から好きな9品を選べます。価格は、9マス税込1万7100円〜。
どちらも予算に応じて好きなメニューを選べるのはもちろん、同じメニューを複数選んでもOK。全て冷凍便で届きます。メニューごとに指示された方法で解凍するとおいしく食べられます。
新登場の〈京料理 たん熊北店〉肉オードブル（税込2万1600円）は、和洋の肉料理を豪華に詰め合わせたもの。ワインにも日本酒にもマッチします。
冬の味覚の王者・カニをたっぷりと味わいたいなら、〈蟹料亭 松江和らく〉蟹づくしオードブル（税込1万7982円）がおすすめ。かに専属の目利きが厳選して仕入れたカニを日本伝統の味付けで仕上げています。
ソロ活おせち（税込6480円）は、数の子、栗金団などお正月らしいメニューに加え、冷蔵解凍で食べられる手まりずしが入っているのが魅力です。
おせちの意味をお子さんと語り合いながら楽しめるのが、食育おせち料理 絵本付（税込5000円）です。おめでたい紅白蒲鉾、海老をはじめ、それぞれに意味が込められている田作り、昆布巻き、伊達巻、黒豆などがギュッと詰まっています。「おせちを食べる」という文化を次世代につなげる役割を担います。
日本が誇る豪華食材、三重の「松阪牛」、静岡の「浜名湖うなぎ」、石川の「加能がに」をそれぞれのお重にぜいたくに使用した三段重です。国産食材にこだわった、雑誌編集で培われたセンスが光る、豪華なおせちです。
松阪牛のミートローフ、浜名湖うなぎの博多蒸し、加能がにの松風を試食させてもらいましたが、冷凍配送のおせちとは思えないほどふっくら・ジューシーで、素材のよさを感じられました。
〈トシ・ヨロイヅカ〉スウィーツおせち二段重（税込2万2000円）は、干支（えと）の「午（うま）」をイメージしたモンブランや、お正月料理をかたどった華やかなスイーツの数々が並びます。
四段重の一段一段を春夏秋冬に見立てた、かわいらしいメニューが詰め合わせてあります。カラフルなオリジナル重箱にも注目です。
約1150種類ものおせちを取りそろえるのは、業界最多級。高島屋おせち担当者は「必ずマッチするおせちが見つかります！」とコメントしています。
ネットでの購入は、高島屋オンラインストアへ。高島屋各店の店頭では、9月24日から予約販売がスタート（大阪・京都・洛西は9月20日から）します。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
おすすめのおせちや完売必至のおせちを担当者に伺ってきました。新年にふさわしい、おせち選びの参考にしてください（画像は全て発表会にて筆者撮影）。
【画像】タカシマヤ通販17年連続人気ナンバーワンのおせち
1150種類以上の「おせち」で多様化するニーズに対応高島屋ではおせち料理を「家族が集うお正月のコミュニケーションツール」としてとらえ、多様化するニーズに対応するため、店頭とオンラインストア合計で1150種類以上の豊富なおせちを用意しています。
高島屋各店の店頭では、9月24日から予約受付がスタート（大阪・京都・洛西は9月20日から）。なくなり次第販売終了する商品もありますので、早めにチェックした方がよさそうです。
「カスタマイズおせち」に厳選食材バージョンが新登場前回大人気だった「名店・名シェフのよりどりおせち」。人気の名店・名シェフが監修したメニューの中から自由に12品、または9品を選べる、究極のカスタマイズおせちです。
今回はメニュー内容が一部リニューアルされ、35品から選べるようになりました。価格は、9マス税込1万3500円〜、12マス税込1万8000円〜。
新たに厳選食材メニュー（20品）も登場。松阪牛や国産キャビアなど、産地や質にこだわった食材を使用した20メニューの中から好きな9品を選べます。価格は、9マス税込1万7100円〜。
どちらも予算に応じて好きなメニューを選べるのはもちろん、同じメニューを複数選んでもOK。全て冷凍便で届きます。メニューごとに指示された方法で解凍するとおいしく食べられます。
年末から楽しめる、バラエティーおせち2025年から2026年にかけての年末年始は最大9連休ということで、「年末も」「お正月も」楽しめる、バラエティー豊かなおせちが充実のラインアップ。
新登場の〈京料理 たん熊北店〉肉オードブル（税込2万1600円）は、和洋の肉料理を豪華に詰め合わせたもの。ワインにも日本酒にもマッチします。
冬の味覚の王者・カニをたっぷりと味わいたいなら、〈蟹料亭 松江和らく〉蟹づくしオードブル（税込1万7982円）がおすすめ。かに専属の目利きが厳選して仕入れたカニを日本伝統の味付けで仕上げています。
大注目！ 1万円以下「ミニマムおせち」一人暮らしの方や小さなお子さんがいるファミリーにおすすめしたいのが、1万円以下の「ミニマムおせち」。
ソロ活おせち（税込6480円）は、数の子、栗金団などお正月らしいメニューに加え、冷蔵解凍で食べられる手まりずしが入っているのが魅力です。
おせちの意味をお子さんと語り合いながら楽しめるのが、食育おせち料理 絵本付（税込5000円）です。おめでたい紅白蒲鉾、海老をはじめ、それぞれに意味が込められている田作り、昆布巻き、伊達巻、黒豆などがギュッと詰まっています。「おせちを食べる」という文化を次世代につなげる役割を担います。
横浜ガイドが実食！ イチオシのおせちは？お正月くらいぜいたくな料理を堪能したい方にピッタリなのが、〈婦人画報のおせち〉贅尽くし ご馳走三段重「松阪牛・浜名湖うなぎ・加能がに」（税込4万8600円）。
日本が誇る豪華食材、三重の「松阪牛」、静岡の「浜名湖うなぎ」、石川の「加能がに」をそれぞれのお重にぜいたくに使用した三段重です。国産食材にこだわった、雑誌編集で培われたセンスが光る、豪華なおせちです。
松阪牛のミートローフ、浜名湖うなぎの博多蒸し、加能がにの松風を試食させてもらいましたが、冷凍配送のおせちとは思えないほどふっくら・ジューシーで、素材のよさを感じられました。
完売必至！ 有名パティシエが手掛けるスイーツおせち例年、早々に完売するのがスイーツおせちです。テレビでおなじみの鎧塚俊彦シェフや辻口博啓シェフなど、有名パティシエが手掛けています。
〈トシ・ヨロイヅカ〉スウィーツおせち二段重（税込2万2000円）は、干支（えと）の「午（うま）」をイメージしたモンブランや、お正月料理をかたどった華やかなスイーツの数々が並びます。
担当者イチオシ！ 和・洋・スイーツがそろう四段重高島屋おせち担当者のイチオシは、ボリューム感と価格のバランスを兼ね備えた〈高島屋 四季のおせち〉和・洋・スウィーツ 四段重（税込2万7000円）です。
四段重の一段一段を春夏秋冬に見立てた、かわいらしいメニューが詰め合わせてあります。カラフルなオリジナル重箱にも注目です。
約1150種類ものおせちを取りそろえるのは、業界最多級。高島屋おせち担当者は「必ずマッチするおせちが見つかります！」とコメントしています。
ネットでの購入は、高島屋オンラインストアへ。高島屋各店の店頭では、9月24日から予約販売がスタート（大阪・京都・洛西は9月20日から）します。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)