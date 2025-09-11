© Raymond Wong / Gizmodo

薄さが欲しいなら、諦めざるを得ない機能もあり。

薄いスマホが話題ですが、iPhone Airは、これまででもっとも薄いiPhoneとなりました。まだ実際に見たり触ったりしてない方が大半だと思いますので、前世代のiPhone 16とどう違うのか、細かく比較していくことにしましょう。iPhone Airは、Plusモデルの置き換えというポジションとなります。

ちなみにアメリカで入手できるスマホで一番このiPhone Airに近いものは、Samsung Galaxy S25 Edgeです。薄さは5.8mm。3,900mAhのバッテリー容量となっています。

iPhone Airもバッテリー持続時間はあまり期待できそうではないです。Airは非常に特定の用途（極薄！）と特定のニーズを持つユーザー層（最新のiPhoneを持つことでかっこよくみせたい人たち）向けのスマホだと考えるのがいいかもしれません。

とはいえ、実際に使ってみないとわからないですよね。時間が経ったら20年前に発売されたMacBook Airと同じように画期的なデバイスであることが証明されるかもしれません。あるいは、中国の企業がAppleよりももっと早く、持続時間のバッテリーを搭載したスリムなデバイスを開発するかもしれません。では、比べていきましょう！

デザイン

iPhone 16には、これまでProモデル専用だった新機能がいくつか搭載されていました。特筆すべきは、画面に触れることなく写真を撮ったり設定を変更したりできる、まったく新しい感圧式のカメラコントロールボタンです。

また、端末上でレイトレーシングを処理できる強化されたCPUとGPUを備えたAppleのA18チップを搭載しており、iPhone 16 Proに迫る性能でありながら、お買い得感のある端末となっていました。

iPhone Airにもカメラコントロールボタンが搭載されており、メインディスプレイにはノッチではなくDynamic Islandが採用されています。

iPhone Airは、前面と背面にCeramic Shield 2を採用することで、傷や割れへの耐性を向上させています。さらに、側面はチタン製で、圧力がかかっても端末が曲がりにくくなっているそうです。

2024年発売のiPhone 16は厚さ7.8mm、重さはわずか170gで、スマートフォンとしては標準的な仕様でした。これを分厚いとか重いと感じる人はほとんどいないでしょう。

しかし、Airと比べると16はすごく分厚く感じます。iPhone Airの重さは165g。重量差はわずかですが、薄さは、16の数倍も薄い5.6mm。比較がわかりやすいように、5.8mmのS25 EdgeとAirを比較した動画をご覧ください。

iPhone 16とiPhone Airの最大の違いは、その「中身」です。

AppleはiPhone Airをゼロから設計し、自社製の5Gモデムと無線チップを搭載しました。いっぽう、iPhone 16は他社（クアルコム）の5Gモデムを使っています。また、iPhone Airはベースモデルで256GBのストレージを備えています。一方、iPhone 16のベースモデルは128GBです。

カラー展開については、iPhone 16はいずれも落ち着いた色合い（ピンク、ティール、ウルトラマリンブルー）をそろえています。これに対しiPhone Airは、黒・白・ライトゴールドに加え、“スカイブルー”が用意されています。このブルーは、おそらくM4搭載MacBook Airのグレーっぽいブルーに近い印象だと思われます。

バッテリー

iPhone Airと従来モデルの主な違いは、バッテリー性能にあります。

iPhone 16は動画再生テストで最大22時間のバッテリー持続時間と評価されていますが、実際は普通に使っても丸一日以上バッテリーは持ち、翌朝まで多少の電池が残っているくらい長持ちします。iPhone 16のバッテリー容量は3,561mAhで、特別大容量とは言えないかもしれませんが、限定的なリフレッシュレートとベースモデルのiPhoneでのAppleの優れた待機時消費電力の低さを考えると、十分な容量と言えます。

Appleはまだ、iPhone Airの正確なバッテリー容量を公表していませんが、「終日持続する」としています。仕様ページによると、Airは動画再生テストで27時間を記録していますが、ストリーミング再生では22時間となっています。これは通常のiPhone 16より良いですが、Appleの2025年iPhoneラインナップでAirが実質的に置き換えるiPhone 16 Plusほどではありません。Appleはバッテリー効率を最大化するためにかなりの工夫を凝らしたこと言っています。

iPhone Airは、本体とは別売りの専用「iPhone Air MagSafeバッテリー」に対応すると発表されています。このバッテリーは本体の4分の3のサイズで、薄型デザインの利点は損なわれますが、バッテリー持続時間をさらに延ばすことができます。最大20WのQi2規格とMagSafeに対応しています。

カメラ

© Raymond Wong / Gizmodo

iPhone 16には、4800万画素のFusionカメラと1200万画素の超広角カメラが搭載されていました。メインセンサーは1200万画素の2倍望遠撮影も可能です。またFace IDにはTrueDepthカメラが使用されています。

iPhone Airが注目される点は、iPhone 16eと同様にカメラバンプが1つしかないことです。2倍ズームで1200万画素の望遠撮影が可能な4800万画素のFusionメインカメラも搭載されています。残念ながら、超広角レンズは搭載されていません。また、iPhone 16と同様に最大60FPSの4K動画撮影に対応しています。

注目したいのはAirには、iPhone 16を上回るセンサーが1つあること。iPhone 16の1200万画素に対して1800万画素の「Center Stage」フロントカメラを搭載しています。Appleはより優れた手ブレ補正機能により、ユーザーがフロントカメラを使用する時間が増えるだろうとしています。

ディスプレイ

6.3インチのOLEDディスプレイを搭載し、2,556×1,179の解像度を持つ通常のiPhoneは、より大きく高解像度のPlusモデルと比較しても、十分に魅力的な端末でした。ただし、60Hzのリフレッシュレートに制限されており、主流のAndroid端末と比較した際に不満を感じるユーザーもいました。とはいえ、これにより他の端末よりもバッテリーが長持ちするメリットがあります。

iPhone Airは6.5インチとやや大きめですが、それでもiPhone 16 Plusよりは小さく、2,736×1,260の大画面で460PPI（1インチあたりのピクセル数）を実現しており、これは旧モデルと同じ数値です。

しかし、Airは120Hzのリフレッシュレートでより高速なスクリーンを採用しており、常時表示ディスプレイを使用する場合は1Hzまで下げることができるため、ナイトスタンドで光り続けることもできます。

Airは屋外での視認性のために、HDRとSDRの両方でより明るいディスプレイを搭載している可能性がありますが、USB経由での画面共有には対応していません。iPhone 16はDisplayPort over USB-Cをサポートしていました。

© Raymond Wong / Gizmodo

チップ

iPhone 16のA18チップは、通常のiPhone用としてはAppleの最高傑作の一つで、ゲーム中のレイトレーシングなどの高負荷な状況を除けば、A18 Proレベルのチップのベンチマークに匹敵する性能を発揮していました。A18は6コアCPUと5コアGPU、そして16コアのニューラルエンジンで構成されていました。

基本構成に大きな変更はありませんが、AppleはAirのA19 Proが真の次世代チップであると強調しています。A19 Proは、2つの高性能コアと4つの高効率コアを持つ6コアCPUと、5コアGPUを使用しています（iPhone 17 Proシリーズは6コアGPUを搭載しており、グラフィック処理では若干優位になるでしょう）。この端末もハードウェアアクセラレーションによるレイトレーシングをサポートしています。

A19 Proは省電力性能を向上させながら、シングルスレッド性能も改善しているとされていて、Appleはこれにより簡単なタスクを以前より高速に処理できるとしています。実際の使用環境でどれだけの性能を発揮するか、特に微妙なバッテリー持続時間の仕様を考慮すると、薄型デザインが他の機能とのトレードオフに見合うかどうかが判断の分かれ目となりそうです。