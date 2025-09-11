¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ÁÈ¤¬·èÄê¡ª¡¡½à·è¾¡¡õµ¼Ô²ñ¸«¤ò¥ª¥â¥í¡½»³²¼¤¬¥ê¥Ý¡¼¥È
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ÁÈ¤¬·èÄê¡£½à·è¾¡¤òÀ¸´ÑÍ÷¤·¤¿¸µ¥¸¥ã¥ê¥º¥à¡¦¥ª¥â¥í¡½»³²¼¤¬¤½¤Î·ãÀï¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤È·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¤·¤º¤ëÃÓÅÄ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÈ¯É½¸å¤Î³Ú²°¤Ç......
²áµîºÇÂ¿3449ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡£2Æü¤Ë¤ï¤¿¤ë½à·è¾¡¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ·è¾¡¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡¢¤·¤º¤ë¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®¡¼¥º¡¢¤äÃÄ¡¢ÀÄ¿§1¹æ¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¢¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Ï»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç·çÀÊ¡Ë¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏMC¤òÌ³¤á¤¿Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¤Î·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç²¿ÅÙ¤âÇú¾Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¤´¤È¤Ë°ìµó¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢¸µ¥¸¥ã¥ê¥º¥à¡¦¥ª¥â¥í¡½»³²¼¤¬½à·è¾¡¤ÇÀ¸´ÑÍ÷¤·¤¿¥³¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ£É¾¤¹¤ë¡£
¡ý¤·¤º¤ë¡Ê9Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¡Ë
½ã¤µ¤ó¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç......¡×¤È¤·¤ã¤Ù¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÃÓÅÄ°ì¿¿¤µ¤ó¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¡Ö¡Ø´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£Ä¹¡¹¤È¤·¤ã¤Ù¤ó¤Ê¡×¤ÈÀ©»ß¡£¡ÖËÜÈÖ¡¢¥³¥ó¥È¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤ÈàKAƵMAÀááÁ´³«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
½à·è¾¡1ÆüÌÜ¤Ï²»³Ú¡¢2ÆüÌÜ¤Ï°áÁõ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌÓ¿§¤Î°ã¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤Ë1ÆüÌÜ¤Î¥Í¥¿¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤·¡¢°µ´¬¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ý¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡Ê2Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¡Ë
Æ²Á°Æ©¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¤·¤º¤ë¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö·è¾¡¿Ê½Ð¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë³Ú²°¤Ç¥«¥ì¡¼¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤ºÈ¾Ê¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½à·è¾¡2ÆüÌÜ¤Î¥³¥ó¥È¤ÇÅÆ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Ê¢Î©¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºÇ¹â¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¡¢¤¤¤ë¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÀßÄê¤â½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡ý¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë
µîÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¤ËÇÔ¤ì¤ÆÀË¤·¤¯¤â3°Ì¤Ë¡£粼»³Í´¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤âÈ½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤¬2°Ì¤Ç¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬1°Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¤¬1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
½à·è¾¡¤Î2ËÜ¤È¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¥·¥å¥Á¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ê¸ý¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤¬Çú¾Ð¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤Î»þÅÀ¤Ç¥Í¥¿¤Ï¤«¤Ê¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Í¥¾¡¸õÊä¤Î1ÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤äÃÄ¤ÎÄ¹¤¤¥Î¥ê¤ËMC»³Î¤¤¬¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·......
¡ý¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®¡¼¥º¡Ê4Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡Ë
º´¡¹ÌÚ¿òÇî¤µ¤ó¤¬³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡ÖËÍ¡¢¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í½Áª¤ÎÁ°¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÍî¤Á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£º£Ç¯¤Ï·ë²ÌÈ¯É½Á°¤Ë¤·¤º¤ëÃÓÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤Ê¤ó¤È¤«ÃÇ¤ê¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¸«»ö·è¾¡¿Ê½Ð¡£¥µ¥¦¥Ê¤À¤±¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë¥¢¥Ä¤¤¡×·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ°¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥µ¥¦¥ÊÍÑ¸ì¤ÇÄÉ¿ï¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
½à·è¾¡2ÆüÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥³¥ó¥È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤Î»×¤¤¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¯Å¸¡£·è¾¡¤âÉ¬¸«¤À¡£
¡ý¤äÃÄ¡Ê4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¡Ë
ËÜ´Ö¥¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ï¡Ö4Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë½Ð¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¬¥ä¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í......¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö½ÀÆ»¤Ç¤âÁ´ÆüËÜÂç²ñ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦ÉÛÀî¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤«¤é¡Ö°æ¾å¹¯À¸¤µ¤ó¡¢¤¢¤È»³²¼ÂÙÍµ¤µ¤ó¡×¤È²£¤ä¤ê¤¬Æþ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¸ª¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤òÄ¹¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢MC¤Î»³Î¤¤µ¤ó¤«¤é¡Ö³§ÍÍ¡¢»þ´Ö¤Ï¼Â¤ÏÍ¸Â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤äÃÄ¤Î¥³¥ó¥È¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶¸µ¤Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Í¥¿¡£º£Ç¯¤Î½à·è¾¡¤Ç¤â´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¾¡¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ýÀÄ¿§1¹æ¡Ê½é¡Ë
¥«¥ß¥à¥é¤µ¤ó¤¬¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¤¬µ×¡¹¤Ç¤·¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂÀÅÄ¥×¥í½êÂ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬1ÁÈ¤â¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
½à·è¾¡¤Ç70ËÜ¤Î¥³¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤¬¡¢ÀÄ¿§1¹æ¤¬½à·è¾¡1ÆüÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È5¡×¤ËÆþ¤ë¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î²ñÏÃ·à¤Ç¡¢¥Ü¥±¤Î¸åÇÚ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ý¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡Ê½é¡Ë
·ëÀ®8¥õ·î¤Ç¤Î²÷µó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖµîÇ¯¡¢ËÍ¤¬Á°¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¿¤Ö¤óÅ¥¿å¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ»à¤Ì¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶¡¼¥É¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÃÙ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÊÂç¾¤¬¡ËÀî¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡ÖÌÜÀþ¤ÎÀè¤òÄÉ¤Ã¤¿¤é¡¢Àî¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëµû¤Î»àÂÎ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
½à·è¾¡¤Î2ËÜ¤È¤â¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¾®Æ»¶ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥³¥ó¥È¤ÇÇú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¾¤µ¤ó¤ÎÂçÀ¼ÎÌ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£À¼¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1000¿Í¥¥ã¥Ñ¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¸å¤í¤ÎÊÉ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¼¤ÎÄÌ¤ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Î¤À¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥á¥é¤â»£¤êÆ¨¤·¤¿¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡ý¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡Ê½é¡Ë
¿¢Â¼ÐÒ»Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥á¥é¤¬¡Ë½à·è¾¡2Æü´Ö¤Ç°ìÅÙ¤âËÍ¤é¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£´°Á´¤Ë¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µ¼Ô²ñ¸«¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¤¥ó¥«¥á¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖËÍ¤é¡¢¥¤¥ó¥«¥á¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥«¥á¥é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ²¤¯¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤ò´î¤ó¤À¡£
ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½à·è¾¡¤Ç¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤â¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖÉÝ¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤¬¾×·âÅª¤Ç¡¢½à·è¾¡2ËÜ¤È¤âÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÂçËÜÌ¿¤À¡£
¡ý¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê½é¡Ë
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡ÊABC¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï´õ¾¯¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ß¤Á¤ª¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Ï¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ&¥³¥ó¥È ÆóÅáÎ®No.1·èÄêÀï¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤«¤¹¤à¤Î¤Ç¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ß¤Á¤ª¤µ¤ó¤ÏÅÆ¤µ¤ó¤Ë¼ê²¡¤·ÁêËÐ¤Î¾¡Éé¤òÍ×µá¡£¡Ö¤Ï¤Ã¤±¤è¤¤¡¢¤Î¤³¤Ã¤¿¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¤µ¤ó¤¬ÅÆ¤µ¤ó¤ò¹¢ÎØ¤¹¤ëË½µó¤Ë½Ð¤Æ²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
½à·è¾¡¤Î2ËÜ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤é¤·¤¤´ñÌ¯¤Ê¥Í¥¿¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë1ÆüÌÜ¤Î¥Í¥¿¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡ºÍ¤è¤ê¤â¥³¥ó¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¤ß¤Á¤ª¤µ¤ó¤Î´ñÌ¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤À¡£
¡ý¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ê½é¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¡¢ÃÓÅÄÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¤Ò¤ÊÃÅ¤Ë¤ÏÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£MC¤Î»³Î¤¤µ¤ó¤¬·ë²ÌÈ¯É½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁêÅö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ·ÝÎò¤¬Àõ¤¤¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¼Çµï¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£½à·è¾¡¤Î2ËÜ¤È¤â¡¢±éµ»ÎÏ¤Ç¾Ð¤¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
2Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿35ÁÈ¤Ë¤è¤ë½à·è¾¡¡£Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê£¿ô¤Î¼ã¼ê¤Î¥Í¥¿¤¬Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥Ð¡¼¥Þ¥ó¡¢ÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥â¥ê¡¼¥º¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Çú¾Ð¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï·ÝÎò22Ç¯¤Î¤·¤º¤ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¼ã¼ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë·ÝÎò9Ç¯¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¢·ÝÎò11Ç¯¤ÎÀÄ¿§1¹æ¤¬¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Ë¤É¤¦Ä©¤à¤Î¤«¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼¡¡¼Ì¿¿¡¿TBS