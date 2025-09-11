ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·èÀ©¤¹¡¡ÌîµåU¡½18WÇÕÂè7Æü
¡¡Ìîµå¤ÎU¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂè7Æü¤Ï11Æü¡¢²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ê¤É¤Ç2¼¡¥ê¡¼¥°¤Î½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°AÁÈ¤òÁ´¾¡¤ÇÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤ÏBÁÈÁ´¾¡¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë±äÄ¹È¬²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢6¡½2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡0¡½1¤Î¼·²ó¤Ë²£»³¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë¤¬Æ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Á¡¢È¬²ó¤Ï²¬Éô¡ÊÊ¡°æ¡¦ÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë¤Î3ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç5ÅÀ¡£4Åê¼ê¤ÇÊÆ¹ñ¤ò3°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡2¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î³ÆÁÈ3°Ì¤Þ¤Ç¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÌÁÈ¤À¤Ã¤¿3¥Á¡¼¥à¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¡£·×5»î¹ç¤ÎÀïÀÓ¤Ç¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¡¢Â³¤¯2¥Á¡¼¥à¤¬3°Ì·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤à¡£