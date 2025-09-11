◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）

巨人が広島に敗れ、連勝は４でストップ。再び勝率５割に戻った。中５日で先発した山崎伊織投手は６回２失点、１０４球で同点の場面で降板し、キャリアハイの１１勝目はお預け。大勢投手がベンチ外の中、９回に５番手で登板した石川達也投手が広島・中村奨成外野手に決勝ソロを浴びて競り負けた。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―連投中の大勢ベンチ外、マルティネスも連投中の中で中継ぎ懸命につないだ

「そうですね。ライデル（マルティネス）もいきたかったんだけどね、セーブ機会だけと決めていたので。何とかみんなでつないでいこうと思ったんですけどね」

―丸、吉川ベンチスタートでスタメン一部変更はコンディションも考慮して

「そうですね、はい」

―山崎は粘って

「そうですね。悪いなりによく粘って、修正もゲーム中にできてきたし。次、中７日ぐらい空くのかな。なのでね、もう一回万全にして次は勝ってもらいたいと思います」

―大勢は最後の最後を見据えて３連投

「そうですね。張りとかもちょっと訴えていたので、さすがに無理させられなかったのでね」

―吉川は体調面？

「そこまで重症ではないんですけど。大事を取ったという感じです」

―投手も野手もコンディション含め踏ん張りどころ

「その通りだと思いますし、しっかりコンディション整えてやることが一番だと思うのでね。まあ切り替えるしかないので頑張ります」